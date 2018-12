Spaccata al bancomat ma era in disuso: niente bottino per i ladri

Un colpo come altri in passato, ma questa volta i ladri sono rimasti a bocca asciutta. L'altra notte infatti ignoti hanno spaccato un bancomat al parcheggio di via Pietrasantina a Pisa, sperando in un ricco bottino visto il luogo di transito di autobus e turisti.

Purtroppo per loro però la cassa automatica era in disuso da tempo, quindi vuota. Restano quindi solo i datti, per la struttura sradicata da terra, probabilmente grazie all'uso di un automezzo pesante. Sul caso indagano i Carabinieri.