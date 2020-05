Ruba in un bar pasticceria a Pontedera: arrestato 21enne

I Carabinieri sono intervenuti stamattina presto, 18 maggio, a Pontedera, per un furto che si è consumato all'interno di un bar pasticceria. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno bloccato poco dopo il colpo un giovane 21enne. Secondo quanto si apprende era entrato poco prima nel locale con un'effrazione, per rubare in totale circa 100 euro ed un modesto quantitativo di generi alimentari. Per lui è scattato quindi l'arresto.

