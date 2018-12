Sfondano la vetrina del bar con un blocco di cemento: due arresti

Hanno sfondato la vetrata di un bar tabacchi a Pontedera, il Ma.Gi's Coffee, proprio a fianco della stazione, con un blocco di cemento armato, rimosso da un tombino dei cavi alta tensione lungo i binari ferroviari, e sono entrati nel negozio sottraendo 600 pacchi di sigarette e tabacchi vari, per un valore compressivo di circa 3000 euro.

E' successo alle prime ore della mattina di oggi, venerdì 14 dicembre. Sul posto sono intervenuti, in seguito all'attivazione del sistema di allarme, i carabinieri che hanno bloccato i due malviventi, un italiano di 32 anni e una etiope di 24, che stavano cercando di dileguarsi.

I ladri sono stati arrestati e trattenuti in camera di sicurezza in attesa della convalida da parte del giudice.

La merce rubata è stata recuperata e restituita all'esercizio commerciale.