Spaccata al bar di piazza Toniolo, c'è paura: "Ho una mazza da baseball sotto la cassa"

Si allunga il 'bollettino furti' della notte scorsa. Si aggiunge infatti la spaccata al bar 'Il ristoro di Giada' di Piazza Toniolo, locale caduto nella rete di malviventi che da settimane colpiscono praticamente ogni notte nelle varie attività commerciali del centro città. Giada Fiorentini stamattina, giovedì 15 marzo, è stata avvisata dalle guardie giurate. "E' scattato l'allarme del bar alle sei meno cinque, l'impianto è collegato ai vigili giurati che in dieci minuti erano già sul posto ma dei ladri nessuna traccia" racconta in un misto di rabbia e sconsolazione la titolare del locale.

Il modus operandi praticamente lo stesso dell'altro negozio colpito in piazza Dante. Vetro spaccato, infissi scardinati. Si sono diretti alla cassa, l'hanno forzata e hanno rubato quello che c'era, circa 200 euro, prima di dileguarsi. "Non hanno rubato nient'altro, essendo un bar ci sono anche alcolici ma non li hanno toccati - spiega Giada Fiorentini - credo che abbiano fatto in pochi secondi. Sono venuti gli agenti di Polizia e hanno fatto il sopralluogo. Probabilmente è stata usata una mazza per sfondare il vetro perchè non ci sono pietre e i tombini sono tutti al loro posto. Il danno principale è sicuramente la porta: per fortuna che ho trovato già oggi chi la può riparare".

Il colpo è avvenuto quindi intorno alle sei, quando la città comincia a svegliarsi, ma non ci sono comunque testimoni. "Ho chiesto ma naturalmente nessuno ha visto o sentito niente - conferma la titolare - è la prima volta che subisco un furto ma ho aperto da poco, da meno di un anno. Purtroppo la situazione è fuori controllo. Non c'è sorveglianza. Il mio locale è vicino al Giardino Scotto, un'area che dovrebbe essere controllata ma niente. Non mi vergogno a dire che tengo una mazza da baseball sotto la cassa".