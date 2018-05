Fermato dopo colluttazione con lo zaino pieno di jeans e magliette: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, 4 maggio, è stato denunciato dalla Polizia per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale un tunisino di 30 anni.

Una pattuglia del reparto prevenzione crimine Toscana ha fermato l'uomo in Corso l'Italia, in quanto era stato visto aggirarsi con fare sospetto. Alla vista degli agenti l'uomo ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato dai poliziotti che lo hanno immobilizzato al termine di una colluttazione.

Al momento della perquisizione all'interno del suo zaino sono stati trovati numerosi jeans e magliette riportanti ancora l'etichetta 'Benetton'. Non essendo in grado di fornire alcuno scontrino fiscale, lo straniero è stato portato in Questura. Intanto una volante ha verificato presso il negozio l'effettiva mancanza della merce.

Al termine delle attività lo straniero è stato denunciato e la merce è stata restituita al punto vendita.