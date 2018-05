Gli rubano la bici in stazione: dopo un'ora i vigili gliela riportano

Dopo un'ora aveva di nuovo la bicicletta che gli era stata rubata. La vittima del furto (e del veloce recupero del velocipede) è un cittadino americano al quale ieri, martedì 22 maggio, era stata sottratta una bici da corsa all'interno della stazione di Pisa Centrale. Gli agenti della Polizia Municipale hanno poi notato la bicicletta e, grazie alla collaborazione della Polfer, sono riusciti a risalire al proprietario a cui hanno riconsegnato il mezzo a due ruote. L’americano ha ringraziato di cuore i poliziotti.

Le altre attività della Municipale negli ultimi quattro giorni: 14 sequestri di merce in vendita abusivamente in piazza dei Miracoli, tra cui orologi, ombrelli, bigiotteria, abbigliamento, e 173 multe per infrazioni al codice della strada.