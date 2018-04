Ruba la bicicletta ad un turista e la rivende: denunciati ladro e acquirente

Aveva lasciato l'auto parcheggiata in piazza Vittorio Emanuele con due biciclette. Al ritorno l'amara sorpresa: una delle due, un modello Stevens da donna, nera, una bicicletta di pregio, era stata smontata dal carrello e rubata. Una brutta avventura, fortunatamente con un lieto fine, per un turista tedesco in visita nella città della Torre.

Sul posto è infatti intervenuta una Volante della Polizia che, nel ricevere la denuncia, ha attivato immediatamente le indagini.

Attraverso i sistemi di videosorveglianza presenti in zona, i sospetti si sono concentrati su un cittadino rumeno.

Gli agenti diffondono così agli equipaggi in servizio di controllo del territorio il nominativo e le foto del sospetto autore del furto che in effetti viene rintracciato da una pattuglia.

L’uomo messo alle strette ammette di aver commesso il furto e dichiara agli agenti di aver venduto la bicicletta ad un cittadino extracomunitario. Le indicazioni fornite consentono comunque l’identificazione del compratore che viene anch’esso rintracciato e trovato in possesso della bicicletta in un garage della sua abitazione.

La bicicletta è stata così recuperata dagli agenti e restituita al proprietario che ha ringraziato la Polizia.

I due, ladro e acquirente, saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria.