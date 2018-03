Furto da oltre 20mila euro alla Asd Granciclismo: "C'è tanto mercato illecito"

Professionisti. Non ha dubbi il consigliere della Asd Granciclismo Giulio Galleschi circa il furto avvenuto l'altra notte presso l'associazione, in via Tosco-Romagnola 964 a Cascina. I ladri, fra il 14 ed il 15 marzo, hanno spaccato la porta del circolo ed hanno portato via biciclette e ruote da corsa per un valore stimato fra i 20 ed i 25mila euro. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.

L'azione è stata rapida, a colpo sicuro. "Ieri mattina, giovedì, mio padre (Luciano Galleschi, presidente dell'associazione ndr) è andato in sede e si è accorto del furto. Abbiamo un po' chiesto ma nessuno ha visto o sentito niente". C'è molta amarezza: "Dispiace perché viene colpita la passione delle persone. Qua abbiamo bici sia dell'associazione che dei tesserati, vedersi portare via magari la propria bicicletta dei sogni da 5mila euro acquistata dopo tanti sacrifici è un duro colpo. Questo per noi è il 20esimo anno di attività, purtroppo anche i ladri ci hanno voluto fare un regalo".

Solo una settimana prima la sede era stata inaugurata dopo i lavori di sistemazione: "Abbiamo messo un punto di ristoro, un televisore per seguire le gare, insomma abbiamo messo su un vero circolo sportivo, il fulcro delle attività. Il momento è stato celebrato anche sui social network e c'è stata qualche critica per questa pubblicità. Però al giorno d'oggi questo tipo di comunicazione in ambito sportivo e commerciale è fondamentale per essere visibili; è sempre più difficile capire come comportarsi".

I malviventi quindi potrebbero aver saputo della novità, decidendo il momento migliore per un colpo di successo, come poi è stato. Tuttavia il fenomeno dei furti di biciclette di valore è una realtà tristemente diffusa. Spiega infatti Giulio che "non conosco un negozio sul territorio che non abbia mai subìto un furto. Anche dei nostri tesserati o amici, su 10 almeno in 3 o 4 sono stati derubati. E si parla di casi della serie: compri la bici da 3mila euro venerdì, lunedì mattina te l'hanno portata via dal garage. Il ciclismo, anche se non sembra, è uno sport molto diffuso, quasi come il calcio. C'è così un grosso mercato dell'illecito, che si alimenta con la domanda di biciclette a costi inferiori".

Il professionismo dei malviventi si proietta infatti anche sul mercato privato. Giulio mette in guarda su vari particolari, "anche perché si rischia l'accusa di ricettazione. Si deve comprare da negozi o accertarsi della provenienza della bici. Se il venditore non vuole far vedere dal vivo il mezzo e spedisce solamente, o chiede dei pagamenti su conti correnti che poi sono esteri, un campanello d'allarme dovrebbe scattare. Il problema è che non essendoci un database come per le auto è facile comunque cancellare o rimuovere, dove c'è, la matricola delle bici".

Il ciclismo è sport di sacrificio e generosità. Seppure sia un danno materiale e morale rilevante, l'Asd Granciclismo andrà avanti come sempre: "Per fortuna - conclude Giulio - abbiamo tanti amici, che ringrazio per il supporto dimostrato. I ladri non guardano in faccia a nessuno, ma noi non ci fermeremo. Domenica avevamo in programma di partecipare alla Granfondo della Versilia e ci andremo. Come dicevano i Queen: 'The show must go on'".

Ecco la lista dei beni rubati. In caso di segnalazioni i riferimenti da contattare sono Luciano Galleschi (3452796035) e Giulio Galleschi (3285516679).

Bici:

- bici BH mod. C7 Ultrega nera con ruote Vision Trimax carbon 35 nuova

- bici Cannondale a super Six Evo Ultrega verde/argento ruote Mavik Ksyrium

- bici Cannondale Caad12 ultrega/105, nero rifinita di rosso, ruote Vision Trimax 35

- bici Parkpre in titanio/carbonio (senza scritte), Campagnolo record, ruote Campagnolo Eurus

- bici Colnago Cx1 Ultrega bianco/nera ruote fulcrum

Ruote:

- 1 coppia di Vision Metron 40, tubolare Veloflex nuove

- 1 coppia di Vision Metron 40, tubolare Veloflex seminuove

- 2 coppie di Vision Trimax 35 K anotizzate nere, nuove

- 1 coppia di Vision Trimax 35 nuove

- 2 coppia di Vision Team 35 nuove