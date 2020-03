Aveva rubato la borsa ad una cliente di un bar a Calcinaia: rintracciato e denunciato

E' stato rintracciato l'autore di un furto avvenuto a metà gennaio a Calcinaia. La Polizia di Pontedera nei giorni scorsi ha infatti bussato alla porta di un 47enne italiano, trovando in casa sua le prove di quanto sospettato. L'uomo è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito/debito.

La vittima del furto è una 19enne di Calcinaia. Mentre si trovava in un bar la giovane è stata presa da una conversazione telefonica, distraendosi così per qualche minuto con la borsa di marca sul tavolino. Dentro c'era anche il portafogli. Momenti di cui il ladro ha approfittato. La giovane ha subito fatto la denuncia, ma prima ancora di bloccare la carta è stata informata dalla banca di un prelievo fatto da uno sportello bancario a Montopoli Valdarno. Le indagini della Polizia sono partite dalle immagini della videosorveglianza della zona: l'uomo, seppure camuffato, è stato riconosciuto in quanto già noto al Commissariato di Pontedera.

Ecco che così è stata disposta ed eseguita la perquisizione domiciliare, che ha permesso di ritrovare presso l'abitazione del 47enne la borsa, la patente ed anche una parte della somma prelevata, tutto restituito alla legittima proprietaria.