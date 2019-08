Spintona un'anziana e le ruba la borsa: arrestato 22enne

Arrestato ieri sera, 18 agosto, a Montescudaio, dai Carabinieri, un giovane cubano di 22 anni. Il ragazzo, dopo aver avvicinato una pensionata del posto, l'ha spintonata per poi sottrarle la borsa. Immediatamente la persona che era in compagnia della donna si è messa all’inseguimento dello straniero, avvisando nel contempo i Carabinieri che hanno poi rintracciato il malvivente, trovato in possesso della refurtiva.

Dopo le formalità di rito il giovane è stato condotto presso il Carcere di Livorno.