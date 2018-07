Piazza dei Miracoli, pedina e ruba la borsa ad una turista: 38enne in manette

Aveva pedinato, nel pomeriggio di ieri, sabato 14 luglio, una turista americana in piazza dei Miracoli poi è entrato in azione rubandole la borsa contenente una somma in contanti di 2500 dollari. Il ladro però, un cittadino rumeno di 38 anni, è stato notato da un altro turista, di nazionalità francese, che lo ha seguito e ha avvisato i Carabinieri. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri e della Stazione di San Giuliano Terme sono così riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo per furto con destrezza.

Dopo le formalità di rito, il 38enne è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa della convalida degli atti da parte del Giudice.