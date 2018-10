Via di Nudo, ruba la borsa ad una donna e tenta la fuga: arrestato

Le ha strappato la borsa facendola cadere a terra e provocandole alcune lievi lesioni refertate al pronto soccorso con 10 giorni di prognosi.

Violento episodio oggi, venerdì 5 ottobre, intorno alle ore 13, in via di Nudo a Pisa. Un uomo, poi identificato come un italiano di 36 anni, ha scelto la sua preda: una donna sui quarant'anni che stava camminando in strada. Le ha rubato la borsa con veemenza ed è fuggito. E' stato inseguito però da un passante a bordo di un motorino, che ha avvisato il 113, e dal marito della stessa donna rapinata, ma è riuscito comunque a dileguarsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante, diretta dal dottor Fabrizio Valerio Nocita, che hanno esteso l'area delle ricerche, rintracciandolo in un parcheggio, intento a nascondersi accovacciato tra le auto.



Il malvivente, che ha precedenti, è stato riconosciuto dai poliziotti anche per l'abbigliamento, in quanto aveva addosso gli stessi abiti che gli erano stati consegnati il giorno precedente al pronto soccorso, dove era stato ricoverato.

Il 36enne è finito così in manette ed è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Questura: domani mattina sarà processato. La borsa è stata restituita alla donna.