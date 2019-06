Tentano il furto a bordo di un camper di turisti: arrestati

Sono stati sorpresi nel primo pomeriggio di ieri, 10 giugno, mentre cercavano di forzare la portiera di un camper parcheggiato in via Piave e, dopo aver visto i Carabinieri, hanno cercato di allontanarsi rapidamente, ma sono stati bloccati. A finire in manette due cittadini senegalesi, entrambi 27enni, con l'accusa di furto aggravato in concorso.

I due sono stati trovati in possesso di un cacciavite e una pinza, posti sotto sequestro. Negli accertamenti successivi è stato identificato il proprietario del camper, un turista tedesco, il quale, dopo aver constatato il danno, ha sporto denuncia querela. Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.