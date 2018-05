Ruba su un camper di turisti: bloccato dalla Polizia e arrestato

E' stato praticamente colto sul fatto mentre rubava a bordo di un camper di turisti. La Polizia ieri mattina, domenica 13 maggio, mentre transitava in Lungarno Guadalongo aveva notato la presenza di alcuni camper con targa straniera. Uno di questi in particolare attirava l'attenzione degli agenti in quanto aveva una finestra danneggiata.

Così i poliziotti si sono avvicinati per un controllo. A questo punto un uomo è uscito in fretta dal camper cercando di fuggire ma è stato bloccato. Gli agenti lo hanno perquisito e trovato in possesso di una videocamera e di un telefono cellulare trafugati dal camper. L'interno era completamente messo a soqquadro: l'uomo, un tunisino di 34 anni, pregiudicato, senza fissa dimora, già con il divieto di dimora nel comune di Pisa, aveva rovistato dappertutto.

E' stato così arrestato e, nel corso della direttissima svoltasi questa mattina, è stato convalidato l’arresto e trasferito in regime di detenzione al carcere Don Bosco.