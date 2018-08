Forza una finestra per rubare da camper di turisti: arrestato

Ruba da un camper di turisti, ma viene preso. E' successo nel pomeriggio di sabato, 18 agosto, in via Ricci a Pisa. I Carabinieri, insieme ai colleghi del 6° Battaglione 'Toscana', hanno quindi arrestato per furto un giovane 20enne pisano.

Il ragazzo è stato sorpreso mentre era ancora all'interno del mezzo dei villeggianti francesi. Dopo essere entrato forzando una finestra ha preso un portafoglio, con dentro 30 euro, una macchina fotografica ed un telefono cellulare. L'arrivo dei militari ha impedito che si allontanasse.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa del rito direttissimo che si terrà davanti al Tribunale di Pisa nella mattinata di oggi, 20 agosto.