Ruba caricabatteria e auricolari al Carrefour: 53enne in manette

E' stata sorpresa all'interno del supermercato Carrefour de La Fontina, a San Giuliano Terme, mentre rubava un caricabatteria e degli auricolari per cellulare del valore complessivo di 100 euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato la donna, una 53enne, pregiudicata.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al punto vendita, mentre l’autrice del furto è stata trattenuta presso le camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per stamattina.