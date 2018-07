Ponsacco, entra in un appartamento e ruba gioielli: sorpreso dal proprietario

Aveva forzato la finestra di un'abitazione a Ponsacco e aveva rubato alcuni monili d'oro e un computer, ma è stato sorpreso e inseguito dal proprietario di casa che ha chiamato i Carabinieri. E' successo ieri sera, 8 luglio. I militari dell'Arma, giunti sul posto, sono riusciti a individuare e bloccare il ladro che si era nascosto in un fossato poco distante dal luogo del furto. A finire in manette un italiano di 46 anni.

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi davanti al Tribunale di Pisa.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita.