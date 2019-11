Sente forzare la porta di casa e si chiude in bagno: fermate due ladre

Si era rinchiusa nel bagno di casa impaurita dopo aver sentito due persone che, dopo aver forzato la porta dell'abitazione, erano pronte ad entrare. Una studentessa, abitante in via Campania, ha così chiamato ieri pomeriggio, 12 novembre, la Sala operativa della Questura che ha inviato sul posto gli agenti delle Volanti. I poliziotti sono riusciti a bloccare sulle scale del condominio e in procinto di fuggire due giovani nomadi che avevano con se', oltre agli oggetti utilizzati per scassinare le porte, anche alcuni monili, risultati essere stati poco prima sottratti dall’abitazione da cui era partita la richiesta di soccorso.

L’accurata perquisizione ha permesso di rinvenire anche alcuni oggetti che erano stati denunciati in quanto rubati da un’abitazione sulla quale poco prima una Volante della Questura aveva svolto il relativo sopralluogo.

Addosso alle due nomadi sono state trovate inoltre due viti riconosciute come parti mancanti di una serratura di un'abitazione che era stata anch’essa poco prima visitata.

Le due fermate, sottoposte al foto-segnalamento, sono state identificate per S.S. di 21 anni e B.S. di 13 anni, entrambe dimoranti presso un campo nomadi nel torinese.

A fronte dei controlli incrociati effettuati dalla polizia scientifica sulle impronte digitali, è risultato pendente, nei confronti della maggiorenne, un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano per l’espiazione di una pena di 10 mesi. La 21enne è stata così arrestata e condotta presso la Casa Circondariale di Firenze, mentre la minorenne è stata accompagnata presso il centro di prima accoglienza per i minori.

Le donne sono sospettate di altri furti in abitazione che hanno colpito proprio ieri i quartieri cittadini.