Ruba al centro commerciale di Navacchio: arrestato lui e denunciato il complice

Facevano coppia per rubare, ma sono stati scoperti dai Carabinieri. E' successo ieri pomeriggio, 19 marzo, al centro commerciale di Navacchio. I militari di Cascina hanno arrestato un cittadino georgiano di 37 anni per furto aggravato: l'uomo ha portato via da un negozio degli accessori per auto, cercando poi di nasconderli nella sua macchina dove lo aspettava un conoscente.

I Carabinieri sono intervenuti ed hanno prima bloccato il ladro, poi hanno identificato il complice come un altro cittadino georgiano di 60 anni. Anche quest'ultimo è stato denunciato per furto aggravato in concorso. L'arrestato è stato invece trattenuto in camera di sicurezza e sarà processato con rito direttissimo in mattinata. Alle verifiche entrambi sono risultati essere irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora.