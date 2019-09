Calci e pugni al vigilante dopo aver rubato al centro commerciale: due in manette

Sono stati notati mentre nel pomeriggio di ieri, 10 settembre, all'interno del centro commerciale Pisanova stavano nascondendo alcuni articoli elettrici e alimentari, per un valore complessivo di 155 euro, all'interno di uno zaino. Sono stati così fermati, dopo aver oltrepassato le casse, dal personale di vigilanza. I due, per cercare di fuggire, hanno spintonato e colpito con calci e pugni il vigilante e sono stati poi definitivamente bloccati grazie all'intervento dei Carabinieri. Si tratta di una donna di 28 anni e di un uomo di 32 anni, entrambi italiani, finiti in manette per tentata rapina in concorso.

Sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissimo previsto per questa mattina davanti al Tribunale di Pisa.