Santa Maria a Monte, trovati con refurtiva presa da un centro di raccolta: arrestati

A Santa Maria a Monte, nel corso della nottata, i militari della Compagnia di San Minato hanno arrestato un 41enne ed un 33enne per concorso in furto pluriaggravato.

Durante i compiti di pattugliamento i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno fermato i due a bordo di un'autovettura, sorprendendoli in possesso di 6 batterie per auto, 1 tagliasiepi elettrico, 2 televisori e 5 paia di scarpe, risultati portati via poco prima da un centro di raccolta differenziata di Santa Croce sull'Arno. Arrestati, trattenuti in camera di sicurezza, sono stati giudicati stamani con rito direttissimo.