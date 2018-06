Ruba batterie al centro di raccolta rifiuti: in manette

Risale a poche ore fa, intorno alle 7 di stamattina, venerdì 1 giugno, l’arresto operato dai Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull’Arno che, a Castelfranco di Sotto, hanno fermato un macedone di 43 anni per furto aggravato presso il centro raccolta rifiuti.

L'uomo è stato sorpreso mentre stava asportando 40 batterie con un furgoncino. I Carabinieri, intervenuti prontamente su segnalazione, hanno fermato il 43enne e sequestrato la refurtiva, che deve invece seguire il dedicato iter di smaltimento.

Dopo le formalità, l’arrestato è trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo celebrato stamattina in Tribunale a Pisa.