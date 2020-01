Furti alla Cgil, alla Camera di Commercio, alla mensa universitaria: individuato il responsabile

Individuato il responsabile di una serie di furti commessi quest’estate a Pisa presso gli uffici della CGIL, della Camera di Commercio e della mensa universitaria di via Martiri della Libertà. Si tratta di un 40enne ritenuto l'autore dei reati in seguito ai riscontri effettuati dalla Polizia Scientifica nel corso dei sopralluoghi. L'uomo è stato denunciato dalla Questura per furto.

Il 40enne si trova attualmente in carcere a seguito di un'altra misura cautelare disposta per lo stesso tipo di reati ed anche questa emanata a seguito di indagini svolte dalle forze di polizia.