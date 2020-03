Via Colombo, ruba alimenti da una macelleria: arrestato 27enne

La scorsa notte i Carabinieri di Pisa, nell'ambito del consueto servizio di pattugliamento della città per il contrasto dei reati, in particolare di quelli contro il patrimonio, hanno arrestato un 27enne cittadino tunisino per furto aggravato.

I militari sono intervenuti presso una macelleria islamica in via Cristoforo Colombo, luogo da cui il malvivente aveva appena portato via diversi generi alimentari. L'uomo è stato bloccato immediatamente, con la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario. L'arrestato è stato quindi portato in carcere al Don Bosco a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.