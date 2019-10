Rimane nel cinema dopo la chiusura per rubare: arrestato 27enne

Era entrato nel centro culturale Agorà di via Valtriani a Pontedera durante la proiezione di un film e si era trattenuto nascosto all'interno dopo la chiusura per rubare. Ha prelevato due cavalletti per utilizzo fotografico professionale e vari accessori, poi con un estintore di sei chili ha cercato di sfondare la porta, chiusa a chiave dagli addetti, per uscire. Il suo tentativo è però andato a vuoto visto che sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato il giovane, un 27enne cittadino marocchino, pregiudicato.

La refurtiva, del valore complessivo di circa 400 euro, è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del giudizio direttissimo.