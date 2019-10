Furto e vandalismi al Circolo Arci di Putignano: "Increduli di fronte a questo spregio"

Furto con atti vandalici martedì scorso, 15 ottobre, al circolo Arci di Putignano, proprio durante la forte pioggia che ha colpito Pisa.

I ladri si sono introdotti in cucina, spazio separato rispetto all’edificio principale, forzando le finestre che affacciano sul tendone. E’ stato completamente forzato e rovinato un armadio in metallo (chiuso con lucchetto), il freezer è stato svuotato dai generi alimentari e lasciato aperto. Sono stati asportati dalla cucina molti utensili, piccoli elettrodomestici ed in particolare tutta la fornitura dei coltelli, inoltre è stato manomesso un estintore.



"Il danno, non trascurabile per una realtà come la nostra, va ad aggiungersi a tutte le difficoltà economiche cui il Circolo deve giornalmente far fronte e costituisce un ostacolo per lo svolgimento delle ordinarie attività di vitale importanza per la sopravvivenza del Circolo stesso - sottolinea la presidente Veronica Fichi - diviene sempre più difficile investire in ulteriori dispositivi di sorveglianza che scoraggino certi eventi e la situazione attuale dei lavori in corso nel confinante piazzale scolastico rende ancora meno controllabile la situazione. Esprimiamo forte dispiacere ed anche tanta incredulità di fronte a questo che è prima di tutto uno spregio, oltre che un danno economico, verso una struttura aperta ad accogliere tutti da più di 70 anni e punto di riferimento per altre realtà associative, già vessata od oberata da spese di manutenzione e tasse".

"Per questo, anche a fronte dell’impegno profuso dal gruppo di volontari e dai componenti del Consiglio, ci attiveremo per allargare alla comunità intera, oltre che ai soci del Circolo, una campagna di sottoscrizione che diffonderemo sui social a sostegno delle attività, a partire dal tesseramento 2019-2020 che abbiamo aperto, con la novità della riduzione del 50% della tessera per gli under 23" conclude Fichi.