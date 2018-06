Orciano Pisano, strappano la catenina d'oro dal collo ad un anziano: in manette

Nella mattinata di ieri, 20 giugno, a Orciano Pisano, i militari del 185° Reggimento 'RAO' di Livorno, durante le fasi di una esercitazione, hanno comunicato al 112 di aver assistito ad un furto con strappo, ai danni di un anziano. I Carabinieri di Santa Luce e Riparbella, intervenuti sul posto, hanno arrestato per il furto della catenina in oro due rumeni di 19 anni, uomo e donna. Gli arrestati sono stati ristretti presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L’anziano non ha fortunatamente riportato conseguenze.