Le ruba la collana mentre spalma la crema: coppia in manette

Sono stati arrestati dai Carabinieri romagnoli lo scorso 11 maggio un 65enne, originario della provincia di Salerno, ed una 61enne originaria della provincia di Pisa, conviventi, residenti in provincia di Rimini.

La donna era stata notata mentre a Cesena, dopo essere scesa dall’autovettura condotta dal suo complice e aver camuffato il suo aspetto indossando un vistoso cappello ed un paio di occhiali da sole, avvicinava, con il pretesto di chiederle un’informazione stradale, una 69enne del posto. La donna, dopo aver preso confidenza con la sua vittima, le ha proposto di provare una crema per la pelle e, mentre gliela spalmava, con un gesto fulmineo, ha sganciato la collana d'oro che la signora aveva al collo, facendola poi scivolare nella sua borsa, senza che la 69enne si accorgesse di niente. Poi si è allontanata dirigendosi verso l'auto condotta dal compagno.

A questo punto però i due sono stati fermati dai Carabinieri che li hanno trovati in possesso della collana ma anche di un altro monile d'oro, probabilmente frutto di un altro colpo. La collana è stata restituita alla signora 69enne mentre l'altro gioiello è stato sequestrato e sono in corso le indagini per risalire al proprietario.

I due sono finiti in manette e trattenuti in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, all'esito del quale il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l'arresto, disponendo l’immediata liberazione della coppia, in attesa dell’ulteriore udienza che si terrà nei primi giorni di giugno.