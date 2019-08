Ruba alcolici e cibo al supermercato, poi si dà alla fuga: arrestato

La Polizia di Pisa ha arrestato ieri, 19 agosto, un 30enne marocchino senza fissa dimora che ha tentato di rubare cibo ed alcolici presso il supermercato Conad di Piazza Giovanni XXIII, a Pisa. Lo straniero, D.B. le sue iniziali, dopo aver nascosto la merce nello zaino ha superato le casse ma è stato fermato da un dipendente. A questo punto il 30enne ha tentato di darsi alla fuga spintonando violentemente l'addetto, ma non è riuscito nell'intento. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia che hanno fermato e arrestato il giovane.

Sempre nella giornata di ieri, nell’ambito dei consueti servizi straordinari di controllo del territorio svolti anche con l’ausilio di personale del reparto Prevenzione Crimine di Firenze, gli equipaggi delle Volanti hanno effettuato controlli in centro città, con particolare attenzione per la zona stazione e per Piazza Vettovaglie; i controlli sono stati intensificati negli orari serali, quando maggiore è l’affluenza di persone nel centro storico.