Ruba cosmetici al supermercato: arrestato

E' finito in manette nel pomeriggio di ieri, 20 gennaio, a San Miniato, un cittadino georgiano di 38 anni per il reato di furto aggravato.

L'uomo, dopo aver rubato all'interno di un supermercato alcuni cosmetici da donna, ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato dai carabinieri intervenuti.

Sottoposto a perquisizione personale, nella tasca del giaccone sono stati recuperati quattro confezioni di creme per il viso e cinque astucci di mascara, per un valore di 130 euro. La merce è stata immediatamente restituita al responsabile dell’esercizio commerciale. L’arrestato, espletate le formalità rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza, in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata per questa mattina di fronte al Tribunale di Pisa.