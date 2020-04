Piazza Toniolo, attacco al defibrillatore: apparecchio rubato per la seconda volta

Niente da fare. Anche in un momento di emergenza come questo non si placano le 'gesta' dei ladri-vandali che ormai da mesi, nella città della Torre, si 'divertono' a prendere di mira i defibrillatori installati per le strade, veri e propri presidi di sicurezza da poter essere utilizzati per salvare la vita a chi è colpito da un attacco cardiaco.



E' stato rubato infatti, addirittura per la seconda volta (la prima risale a gennaio scorso) l'apparecchio di piazza Toniolo installato dalla Cecchini Cuore onlus del professore Maurizio Cecchini e donato dalla famiglia in ricordo del professor Igino Bonechi. Un gesto ancora più sprezzante visto che i ladri non solo hanno rubato il defibrillatore ma hanno anche abbattuto a calci il totem che lo conteneva.

