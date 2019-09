Entrano in palestra per rubare nel deposito delle slot

Un brutto inizio settimana per l'Asd Ginnastica Cascina. Lunedì mattina, 2 settembre, alla riapertura della palestra una terribile sorpresa: qualcuno, nel fine settimana, era entrato nella struttura di via Lombardia e, con un muletto, aveva divelto una parete divisoria di cartongesso: l'obiettivo era il magazzino accanto, deposito di slot machine. Un bottino di diverse migliaia di euro e ingenti danni nella palestra della società cascinese proprio nel momento in cui tutto era pronto per la ripartenza dell'attività. "Sconforto e tristezza alla vigilia della riapertura dei corsi - hanno scritto su Facebook - ma non ci fermeremo, ci stiamo già dando da fare per rendere la palestra agibile nel minor tempo possibile".

Ad agire quasi sicuramente una banda organizzata composta da più persone. Sull'episodio indagano i Carabinieri.

L'interno della palestra (foto Ginnastica Cascina/Facebook)