San Giuliano Terme: furto con spaccata all'edicola

Furto con spaccata l'altra notte a San Giuliano Terme, ai danni dell'edicola in via Martin Luther King. Secondo quanto ricostruito i malviventi hanno assaltato l'esercizio con un camion, usato per divellere le protezioni all'ingresso e rubare merce all'interno, in particolare gratta e vinci. Migliaia gli euro di danni. Il mezzo pesante utilizzato per il colpo è stato rinvenuto in seguito ed è risultato essere stato rubato in precedenza, come spesso capita in questo tipo di reati. Indagano le forze dell'ordine.