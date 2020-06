Ruba all'Eurospin in Corte Sanac: colluttazione con un vigilante, poi l'arresto

Momenti concitati questa mattina, 23 giugno, in Corte Sanac. Un addetto alla sicurezza del supermercato Eurospin ha avuto una colluttazione con un cittadino extracomunitario che si era allontanato senza pagare della merce che aveva poi reso invendibile poichè aveva aperto la confezione e si era disfatto di uno dei prodotti.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia. L’uomo, identificato per N.P., 39enne di origini senegalesi, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed altro, è stato quindi arrestato per rapina impropria ed a suo carico si è svolta subito l’udienza con rito direttissimo, davanti al giudice del Tribunale di Pisa. L'arresto è stato convalidato con la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione.

