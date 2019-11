'Ex Wide' di via Franceschi visitato dai ladri: colti sul fatto e arrestati

Sente rumori metallici provenire dalla strada nelle prime ore del giorno, non si fida e chiama la Polizia. E' così che sono finiti in manette per tentato furto aggravato in concorso due stranieri, un senegalese ed un tunisino, sorpresi all'interno del circolo privato 'Ex Wide' di via Franceschi a Pisa.

Il residente è stato svegliato dai rumori, così insospettito ha controllato. Ha dato l'allarme al 113, affermando che due soggetti con il volto coperto da sciarpe avevano appena scassinato con una tronchese il lucchetto d'ingresso del locale. La Questura ha inviato subito una volante: gli agenti hanno prima trovato due biciclette non legate appoggiate all'esterno, poi ha bloccato i due all'interno, con in mano la tronchese e torce elettriche.

All'identificazione sono risultati essere note conoscenze della Polizia pisana, senza fissa dimora con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e condanne per ricettazione e stupefacenti, furti aggravati e rapine. L'udienza direttissima è stata fissata per oggi. "I controlli nel quartiere, già intensificati a seguito delle segnalazioni dei cittadini, continueranno con sempre maggiore impegno" assicura la Questura.