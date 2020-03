Ponsacco, furto alla farmacia delle Melorie: "Attivati servizi mirati di vigilanza"

Aumentano i controlli da parte delle Guardie di Città a seguito del furto che si è verificato alla farmacia comunale delle Melorie a Ponsacco. A seguito dell'intrusione la società di vigilanza ha infatti ricevuto l’incarico di vigilare la farmacia con un presidio fisso notturno da parte di un’autopattuglia armata. A renderlo noto è la stessa azienda.

"Alla luce del furto subito dalla farmacia - scrive in una nota le Guardie di Città - con la chiusura della maggior parte delle attività produttive, le farmacie e i pochi esercizi commerciali aperti possono diventare un bersaglio perfetto per i malviventi". Per questo motivo, prosegue la nota, "gli amministratori delle farmacie comunali di Pisa e di Cascina hanno richiesto maggiori servizi di vigilanza al Corpo Guardie di Città per scongiurare la commissione dei reati di rapina, durante l’orario di apertura, e di furto e danneggiamenti, durante la chiusura".