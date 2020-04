Pontedera: furto in una farmacia a La Rotta

Furto alla farmacia 'Fassorra', in via Tosco Romagnola Est a La Rotta, nel comune di Pontedera, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 aprile. Due persone, col volto travisato, hanno rotto una finestra laterale e sono entrati nel locale rubando alcune decine di euro che erano state lasciate in cassa dai proprietari. L'azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Sul posto sono poi arrivate le pattuglie dei Carabinieri quando i ladri erano ormai scappati.

