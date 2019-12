Aveva rubato una Fiat Panda a Montopoli: arrestato

A Santa Croce sull’Arno, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno arrestato un 30enne marocchino, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio. Più nel dettaglio, i militari hanno rintracciato l’uomo notificandogli una misura cautelare personale della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa, per il reato di furto aggravato in concorso.

Il provvedimento alla fine di una minuziosa attività d’indagine conseguente al furto di una Fiat Panda, avvenuto a fine novembre di quest’anno, a Montopoli in Val d’Arno. L’uomo è stato accompagnato in carcere a Pisa.