Vuole rubare un fuoristrada, scatta l'allarme e un residente chiama la Polizia: arrestato

E' stato arrestato in flagranza di reato, la scorsa notte in zona stazione, un 19enne tunisino per il furto aggravato di un fuoristrada di lusso.

Intorno alla mezzanotte un residente di via Crispi è stato allertato da un rumore di vetri infranti e di un allarme sonoro: una volta che si è affacciato dalla finestra ha visto il ragazzo fuggire di corsa dal mezzo in sosta. Subito la chiamata al 113, con la descrizione dell'abbigliamento dell'uomo. La pattuglia della Squadra Voltante della Polizia è intervenuta tempestivamente ed ha fermato il soggetto a poche centinaia metri di distanza.

Alla perquisizione il 19enne è risultato in possesso di un pezzo di calamita, strumento che gli specialisti usano per infrangere i vetri delle autovetture senza ferirsi con le schegge. Gli agenti hanno poi trovato il veicolo danneggiato, che aveva il deflettore posteriore sinistro rotto. Nell'abitacolo hanno poi trovato l'altro pezzo di calamita: il fatto che combaciasse perfettamente con l'altra metà trovata addosso al giovane lo ha incastrato.

Questa mattina, 22 febbraio, in sede di rito per direttissima il Giudice, visti i precedenti penali specifici del soggetto, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il 19enne ora è al Don Bosco.