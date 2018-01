Ponsacco: in un attimo rubano il furgone davanti al negozio

E' bastato un attimo. Giusto il tempo di prendere della merce dal negozio, tornare fuori e accorgersi che il furgone non c'era più. E' la brutta vicenda accaduta alla proprietaria della sartoria in via Vanni, in pieno centro a Ponsacco. Il furto è avvenuto ieri mattina, lunedì 29 gennaio, intorno alle 10. A raccontare l'episodio il nipote della sarta, Filippo Barnini. "Mia nonna aveva parcheggiato il furgone davanti al negozio per prendere alcune gonne, purtroppo aveva lasciato lo sportello laterale aperto e le chiavi infilate - racconta Barnini - quando è tornata fuori, un attimo dopo, il veicolo era sparito".

Difficile purtroppo immaginare che un episodio possa accadere in pieno giorno, nel centro di un paese, eppure il ladro non si è lasciato intimidire: è saltato a bordo e 'se l'è filata'.

"Oltre al danno economico, visto che il furgone era praticamente nuovo, non ha neppure due anni, c'è anche un disagio per mia nonna che lavora anche per atelier di Firenze e utilizzava il veicolo per trasportare abiti e stoffe" dichiara sconsolato Barnini.



Il mezzo rubato è un Ford Transit Connect bianco (stesso modello di quello nella foto), targato FA605PG, con un piccolo coccio sotto la targa posteriore e sul fianco destro.

Se qualcuno lo vedesse può chiamare lo stesso Filippo al 3462378121 oppure avvisare i Carabinieri che hanno raccolto la denuncia della famiglia.