Castelfranco, rubano gasolio da un camion: arrestati

Arrestati subito dopo il furto. Nella notte, a Castelfranco di Sotto, i Carabinieri di San Miniato hanno sorpreso due cittadini italiani, di 22 e 19 anni, che avevano appena sottratto 25 litri di gasolio da un camion.

I due sono quindi accusati di furto aggravato. Sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, previsto stamani. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario.

Sempre a Castelfranco, nella mattinata sempre di ieri 18 luglio, i militari della locale stazione hanno arrestato una cittadina italiana di 44 anni del posto, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, per due furti commessi nel 2013 a Castelfranco e a Terricciola. Dopo le formalità, la donna è stata accompagnata presso il domicilio in regime detentivo.