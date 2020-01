Ruba grondaie da un'abitazione: arrestato 48enne

Le Volanti della Polizia hanno arrestato ieri pomeriggio, 6 gennaio, un cittadino italiano di 48 anni residente a Pisa, scoperto mentre rubava alcune grondaie di rame da un'abitazione in piazza Federico del Rosso.

L'uomo è stato notato da un passate, che ha chiamato subito il 113. Ha descritto i vestiti del malvivente e la direzione in cui ha cercato di allontanarsi dopo il colpo. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente e lo hanno bloccato prima che facesse perdere le proprie tracce con ancora i pezzi di metallo sotto braccio. In tutto erano circa 8 metri di materiale, poi riconsegnate al legittimo proprietario. Il 48enne ha passato la notte in cella ed oggi sarà processato per direttissima.

In possesso dell'uomo sono stati trovati anche un coltello a serramanico, cacciaviti e tenaglie. Oltre che per il furto è stato quindi denunciato per porto di strumenti atti ad offendere e possesso di strumenti atti allo scasso. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, con precedenti specifici, nonché per furto con strappo e reati in materia di stupefacenti.