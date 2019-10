San Miniato, ruba porte e sedie da uno stabile abbandonato: arrestato 50enne

Nel pomeriggio di ieri, 30 settembre, a San Miniato, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato a Ponte a Egola in flagranza di reato un 50enne cittadino marocchino, per furto aggravato.

I militari, nel corso di un servizio perlustrativo, sono intervenuti in un immobile in stato di abbandono, trovando l'uomo che stava portando via dallo stabile porte, telai in legno, sedie e altro materiale, caricandoli sulla propria autovettura: La refurtiva, del valore di circa mille euro, è stata restituita al legittimo proprietario.