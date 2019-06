Ruba metalli e batterie all'isola ecologica: arrestato

Nella tarda serata di lunedì 24 giugno a Monteverdi Marittimo, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un marocchino di 39 anni per furto aggravato. L'uomo, dopo essersi introdotto all’interno dell’area ecologica comunale tranciando la rete di recinzione, è stato sorpreso dai militari dopo essersi impossessato di 3 quintali di metalli e di batterie esauste. Dopo le formalità di rito, l’extracomunitario è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza con rito direttissimo.