Calcinaia: ruba 17 paia di jeans in un negozio e scappa in autobus

Ha messo in atto un vero e proprio piano per rubare capi di abbigliamento in un negozio di Calcinaia. E' successo sabato sera, 29 settembre. Il protagonista è un 30enne italiano che, entrato nell'esercizio commerciale, ha rimosso il dispositivo antitaccheggio da una valigia in vendita, l'ha riempita con 17 paia di jeans e, anzichè uscire con gli indumenti rubati, ha fatto cadere la valigia da una finestra sul retro del negozio.

Una volta uscito a mani vuote, ha recuperato la valigia ed è fuggito a bordo di un autobus diretto a Pontedera.

Il proprietario del negozio ha però notato qualcosa di sospetto e ha avvisato i Carabinieri che, ricostruita la dinamica del furto, hanno raggiunto il mezzo pubblico e l'hanno fermato.



Saliti a bordo i militari hanno individuato il 30enne che è finito in manette. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio.

Il giovane è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata di oggi.