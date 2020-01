Rubano una Jeep e scappano in Fi-Pi-Li, bloccati a Cascina: denunciati 3 minorenni

Tre minorenni hanno rubato una Jeep Renegade e sono scappati in Fi-Pi-Li, prima di essere bloccati dalla Polizia Stradale all'altezza di Cascina. L'episodio è successo ieri 22 gennaio, con il furto che è avvenuto a Firenze.

La ditta di Torino che gestisce il sistema di allarme satellitare si è accorta nel pomeriggio di quanto stava accadendo, così ha allertato le forze dell'ordine. Registrata la posizione del veicolo a Ginestra Fiorentina e la marcia verso il mare, il Compartimento Polstrada Toscana si è mossa attivando tre pattuglie, da Pisa, Empoli e Pontedera, al fine di preparare una morsa per impedire qualsiasi possibilità di fuga ai ladri.

La manovra ha avuto successo, infatti l'auto è stata bloccata in serata all'altezza di Cascina. Una volta fermi la scoperta di chi c'era a bordo: tre ragazzi senza documenti che, dopo gli accertamenti della Scientifica, sono risultati essere nati in Italia,di origine slava, rispettivamente di 17, 15 e 14 anni. I poliziotti li hanno denunciati alla Procura dei Minorenni di Firenze, affidandoli ai genitori rintracciati a Firenze, zona Isolotto. La Polstrada ha recuperato quindi la Jeep per riconsegnarla al proprietario, che la recupererà a Pisa.