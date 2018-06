"Posso venire a lavorare qui?" e rubano una maglia: furto in un negozio del centro

"Posso venire a lavorare qui?" e la compagna ruba una maglietta. E' successo nel pomeriggio di oggi, 15 giugno, al negozio di abbigliamento Friking Pisa, in via Mercanti.

"Erano un ragazzo ed una ragazza - racconta il titolare Alessandro Cerri - fra i 25 ed i 30 anni direi. Lui è venuto a parlarmi, avevo aperto da poco, chiedendo un lavoro. La ragazza intanto faceva un giro per vedere la merce esposta. Lei è uscita prima, poi è andato via anche lui. Quando poi sono entrati altri clienti dopo di loro, gli unici fino a quel momento, mi sono accorto che mancava una t-shirt".

"Non è un danno particolare, 20 euro di maglia, non so nemmeno se fare denuncia - prosegue Alessandro - vorrei solo fare questa segnalazione agli altri commercianti. Di stare attenti a questo modo di fare insomma. Lei era vestita bene, truccata in modo curato, capelli neri lunghi lisci, con un neo sul viso. Lui maglietta e jeans, capello mosso sopra l'orecchio, con la riga in messo. Avevano un accento che mi pareva dell'est. E' la prima volta che mi succede una cosa del genere, da un anno e mezzo che ho aperto".