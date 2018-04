Pontedera, ruba materiale edile ma viene beccato: arrestato 46enne

Nel pomeriggio di ieri, 6 aprile, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato per furto in flagranza un albanese di 46 anni. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre portava via del materiale edile dal magazzino di un imprenditore del posto.

Dopo aver recuparato tutta la refurtiva, l'uomo è stato portato in camera di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida delle attività prevista per stamani.