Pontedera, ruba medicinali e abbigliamento in ospedale: arrestato

E' stato fermato domenica sera, 30 giugno, dai Carabinieri all'ospedale di Pontedera mentre stava mettendo all'interno di uno zaino capi di abbigliamento, effetti personali e 15 euro in contanti, appartenenti al personale sanitario, oltre a medicinali per un valore di 700 euro rubati dal magazzino farmaceutico. E' finito così in manette un cittadino italiano di 37 anni con l'accusa di furto.

Il 37enne è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.