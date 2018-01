San Miniato, rubano lamette e spazzolini da denti al supermercato: arrestati

Sono stati arrestati ieri pomeriggio, 23 gennaio, dai Carabinieri a San Miniato due 24enni rumeni per i reati di furto e ricettazione. I due, all’interno di un supermercato del centro, sono stati sorpresi dopo aver rubato merce per un valore di oltre 400 euro. Tra gli oggetti rubati batterie, lamette e spazzolini da denti elettrici.



Condotti presso gli uffici del Comando, dopo le formalità di rito, sono stati rimessi in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria, che ha ritenuto di non poter richiedere l’applicazione di misure coercitive.